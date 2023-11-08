Подмосковные фигуристы выиграли всероссийский турнир на призы Федора Климова
Дуэт фигуристов из Московской области удостоился первого места на всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. Состязания проходили с 30 октября по 2 ноября в Сочи.
Мария Фефелова и Артем Валов представляли танцевальный дуэт из Одинцовского городского округа. По результатам двух дней соревнований им присудили победу. При этом пара опередила ближайших соперников на 20 баллов.
Отметим, что спортсмены выступали по программе кандидатов в мастера спорта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.
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