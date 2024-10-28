28 октября 2024, 11:14

Подмосковные фигуристы стали призерами всероссийских соревнований

Unsplash
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Пара из Подмосковья завоевала серебряные медали на всероссийском турнире по фигурному катанию «Ростелеком Гран При России — Звезды Магнитки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Девид Нарижный и Ирина Хавронина стали вторыми в дисциплине «танцы на льду». Первое и третье места заняли дуэты из Москвы.

«В целом довольны собой. Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне», - отметила Хавронина после награждения.

Соревнования проходили 26–27 октября в Магнитогорске. Они включали мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Этот этап открыл серию из пяти турниров Гран-при России, которые также пройдут в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Спортсмены
28 октября 2024, 11:06
Минздрав Подмосковья назвал топ-7 причин ранних морщин
Минздрав МО
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Морщины — это неизбежность, но у одних они появляются еще в молодости, а другим удается избегать складок на лице даже в зрелые годы. В Минздраве Подмосковья назвали семь главных причин, которые влияют на ранее старение кожи.

Генетика Структура кожи, ее способность к регенерации и склонность к образованию морщин закладываются на генетическом уровне.

Ультрафиолет Доказано, что частое пребывание на солнце без защиты может приводить к фотостарению кожи. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, что способствует появлению морщин.

Вредные привычки Курение и алкоголь могут ускорить процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровообращение и питание клеток кожи, а алкоголь обезвоживает организм.

Стресс Повышенный уровень кортизола способствует разрушению коллагена, делая кожу менее упругой и эластичной.

Недостаток сна Во время сна кожа восстанавливается. Если человек регулярно недосыпает, это может способствовать раннему появлению морщин.

Неправильное питание Недостаток витаминов и минералов, а также избыточное потребление сахара и вредных жиров отрицательно сказываются на состоянии кожи.

Неправильный уход Важно правильно подбирать уход за кожей. Например, сухую кожу важно увлажнять кремами и сыворотками, а также избегать использования косметики с грубыми абразивами, спиртом и другими агрессивными компонентами.

«Важно помнить, что каждый организм уникален, поэтому подход к уходу за кожей должен быть персонализированным. Консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», - уточнила заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части Елена Авербух.

Ранее врач-диетолог Минздрава Подмосковья рассказал о том, как выбрать полезные батончики для здорового перекуса. В основе таких снеков должны лежать злаки, сухофрукты, орехи или семечки.

Здравоохранение Курение Питание Врачи Алкоголь Солнце Косметика
28 октября 2024, 11:02
Рейд по борьбе с несанкционированной рекламой прошел в Красногорске
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Власти Красногорска продолжают борьбу с незаконной рекламой. Предлагающие разные услуги рекламные щиты на автоприцепах эвакуируют на специальную стоянку.

Такие прицепы не только нарушают градостроительный облик Красногорска, но и занимают парковочные места. Жители домов из-за этого лишены возможности поставить машину около своего дома.

В настоящее время обнаружено и эвакуировано более 40 прицепов. Одно транспортное средство в Павшинской пойме владелец убрал самостоятельно.

Исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска Владимир Лукьянов напомнил, что если во время хранения прицепа на стоянке будет найден его хозяин, то он получит извещение. Владельцу необходимо будет самому забрать транспортное средство и возместить все затраты на эвакуацию и хранение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Реклама Эвакуации
28 октября 2024, 10:42
Лучшего студента 2024 года выбрали на конкурсе в Подмосковье
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Традиционный конкурс «Студент года» прошел в Красногорске. За победу боролись учащиеся различных вузов и колледжей.

Мероприятие проходило на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Участникам нужно было показать свои знания, навыки и креативность в пяти испытаниях. Студенты должны были представить себя и свое учебное заведения, подготовить проект, а также сразиться в интеллектуальном конкурсе. Отдельное состязание проводилось и между болельщиками, которые активно поддерживали своих кандидатов.

В конкурсе участвовала и сотрудник филиала культурно-досугового комплекса «Красногорье» дома культуры «Луч» Варвара Темникова. Студентка презентовала проект на тему организации патриотического фестиваля для молодежи «Служение Отечеству». Варвара Темникова также успешно справилась с другими заданиями и заняла высокое третье место.

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Красногорск Студенты конкурсы
28 октября 2024, 10:38
Сельских старост наградили к профессиональному празднику в Луховицах
Телеканал «360»
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В Луховицах в ДК «Старт» прошла встреча сельских старост. Лучших из них отметили почетными грамотами за плодотворную работу в их населенных пунктах.

Отметим, что всего в Подмосковье трудится около 3000 старост.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отметить День сельского старосты в Доме культуры собрались представители этого звания. Всего в Луховицах более 90 населенных пунктов и 70 старост. Праздник учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в прошлом году.

«У нас каждый второй житель живет на селе. Они - подсказчики наши главные. Сами чувствуют, что необходимо улучшать. Они большие молодцы и сегодня мы их чествуем», - сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В этот день глава муниципалитета вручил старостам почетные грамоты от себя и от местного отделения партии «Единая Россия». Также на встрече представители здравоохранения, полиции, Мособлгаза обсудили насущные проблемы.

Праздники Луховицы

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