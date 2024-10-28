Подмосковные фигуристы стали призерами всероссийских соревнований

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Морщины — это неизбежность, но у одних они появляются еще в молодости, а другим удается избегать складок на лице даже в зрелые годы. В Минздраве Подмосковья назвали семь главных причин, которые влияют на ранее старение кожи.

Генетика Структура кожи, ее способность к регенерации и склонность к образованию морщин закладываются на генетическом уровне.

Ультрафиолет Доказано, что частое пребывание на солнце без защиты может приводить к фотостарению кожи. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, что способствует появлению морщин.

Вредные привычки Курение и алкоголь могут ускорить процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровообращение и питание клеток кожи, а алкоголь обезвоживает организм.

Стресс Повышенный уровень кортизола способствует разрушению коллагена, делая кожу менее упругой и эластичной.

Недостаток сна Во время сна кожа восстанавливается. Если человек регулярно недосыпает, это может способствовать раннему появлению морщин.

Неправильное питание Недостаток витаминов и минералов, а также избыточное потребление сахара и вредных жиров отрицательно сказываются на состоянии кожи.

Неправильный уход Важно правильно подбирать уход за кожей. Например, сухую кожу важно увлажнять кремами и сыворотками, а также избегать использования косметики с грубыми абразивами, спиртом и другими агрессивными компонентами.

«Важно помнить, что каждый организм уникален, поэтому подход к уходу за кожей должен быть персонализированным. Консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», - уточнила заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части Елена Авербух.

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