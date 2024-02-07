Подмосковные фермеры закупят 100 высокопродуктивных коров у агрофирмы в Дмитрове

Как рассказал ветеринар агрофирмы Валерий Фадеев, коровы предприятия дают много качественного молока.

«И, к тому же, именно наши нетели чаще всего рожают коров, а не быков, что очень важно для производителей молока» - добавил он.

Он добавил, что взрослое стадо успешно воспроизводится и дает крупные надои. В планах у компании также производство мясной продукции.

В состав «Дубна Плюс» входят молочно-товарные комплексы «Ильино» и «Саввино». В каждом из них - по два корпуса дойного стада. Ежедневно специалисты получают 22 тонны молока.

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