Подмосковные фермеры посетили Всероссийский форум аграриев на ВДНХ

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Тем для обсуждения было много. Это и возможность строительства гостиниц для агротуристов, и способы привлечения специалистов в село, и вопросы экспорта фермерской продукции в дружественные страны. Также фермеры Московской области узнали о новом порядке субсидирования для предпринимателей.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, Подмосковье активно поддерживает фермерские хозяйства региона.

«Все наши фермеры имеют равно доступные условия для получения порядка 20 мер государственной поддержки наряду с крупными агропромышленными холдингами», - рассказал Мурашов.

Также на форме обсуждались вопросы импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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