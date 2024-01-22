Подмосковные фермеры получили гранты на сумму более 53 миллионов рублей в прошлом году

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, гранты фермерам предоставляют ежегодно для развития сельской кооперации.

«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест», - сказал он.

Так, семь грантов на сумму 32,3 миллиона рублей направили на растениеводство, три гранта на сумму 197 миллиона рублей - на молочное животноводство и один на сумму 1,3 миллиона - на пчеловодство. Средства реализуют в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.

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