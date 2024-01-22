Подмосковные фермеры получили гранты на сумму более 53 миллионов рублей в прошлом году
В 2023 году подмосковные фермеры получили 11 грантов на общую сумму более 53 миллионов рублей. Их направили на развитие растениеводства, молочного животноводства и пчеловодства.
Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, гранты фермерам предоставляют ежегодно для развития сельской кооперации.
«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест», - сказал он.
Так, семь грантов на сумму 32,3 миллиона рублей направили на растениеводство, три гранта на сумму 197 миллиона рублей - на молочное животноводство и один на сумму 1,3 миллиона - на пчеловодство. Средства реализуют в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.
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