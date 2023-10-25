Подмосковные фермеры получили 53 земельных участка с начала года

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Одно из фермерских хозяйств, расположенное в Раменском городском округе, получило земельный участок площадью более 280 гектаров в аренду без проведения торгов.

«Ферму мы создали в селе Ульянино более 30 лет назад. Производим молочную и мясную продукцию исключительно из натурального и свежего сырья», - рассказал фермер Михаил Афонькин.

Два земельных участка общей площадью более 65 гектаров также были предоставлены фермерскому хозяйству «Ферма Лазурная» в Рузском городском округе для разведения скота на пастбищах.

Дмитрий Сальников рассказал, что его ферма существует уже три года. Он занимается пастбищным животноводством - сейчас у него 500 мясных цыплят.

«Земля позволит расширить наше хозяйство для пастбищного выращивания яичных кур, овец и крупного рогатого скота», - поделился Дмитрий Сальников.

Получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения заявки - 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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