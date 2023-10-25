Подмосковные фермеры получили 53 земельных участка с начала года
Фермеры Московской области с начала года получили 53 земельных участка общей площадью более 2,4 тысячи гектаров в аренду на пять лет без проведения торгов. Получить участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, под сельскохозяйственное производство можно на региональном портале госуслуг.
Одно из фермерских хозяйств, расположенное в Раменском городском округе, получило земельный участок площадью более 280 гектаров в аренду без проведения торгов.
«Ферму мы создали в селе Ульянино более 30 лет назад. Производим молочную и мясную продукцию исключительно из натурального и свежего сырья», - рассказал фермер Михаил Афонькин.
Два земельных участка общей площадью более 65 гектаров также были предоставлены фермерскому хозяйству «Ферма Лазурная» в Рузском городском округе для разведения скота на пастбищах.
Дмитрий Сальников рассказал, что его ферма существует уже три года. Он занимается пастбищным животноводством - сейчас у него 500 мясных цыплят.
«Земля позволит расширить наше хозяйство для пастбищного выращивания яичных кур, овец и крупного рогатого скота», - поделился Дмитрий Сальников.
Получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения заявки - 15 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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