Подмосковные фермеры получили 2,5 тысячи консультаций о мерах поддержки за год

Областная экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» стартовала в муниципалитете 15 января. Она проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Коломна ежегодно участвует в мероприятии, которое проводится с 2019 года, а в последнее время занимала лидирующие места по его итогам. На территории муниципалитета расположены четыре специализированные площадки: в Коломне на улицах Дзержинского, 16а, Октябрьской революции, 221а, Луговая, 10, а также в микрорайоне 1 в Озерах.

Площадка «Мегабак» в Коломне является постоянным участником экологической акции. Отслужившие свой срок елки и сосны сюда привозят как жители города, так и сотрудники предприятия, собирающие деревья на площадках ТКО.

Заместитель главы муниципалитета Дмитрий Ходасевич рассказал, что все собранные во время акции деревья отправятся на переработку. После этого они будут использоваться для подсыпки растений, изготовления элементов благоустройства в парках и на детских площадках, а также пойдут на корм животным.