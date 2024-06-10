Подмосковные фермеры отметили 10 июня профессиональный праздник

Региональный проект «Умные каникулы» от Министерства образования Подмосковья организовали в школе «Триумф» в Химках. Ученики смогут демонстрировать свои творческие способности на образовательных интенсивах. Среди участников проекта главные образовательные учреждения региона.

Частью проекта могут стать дети начальной и средней школы со второго по восьмой класс, а также десятиклассники. Совместно с педагогами они реализуют проекты и проводят исследования. Также учеников ждут экскурсии на профильные предприятия и в лаборатории при вузах.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», - поделился первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Умные каникулы» продлятся 18 дней. Образовательная программа построена так, чтобы учитывать возрастные и индивидуальные способности школьников и призвана развивать детей. Такие мероприятия проводятся регулярно. Они разработаны, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией.

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