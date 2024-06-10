Подмосковные фермеры отметили 10 июня профессиональный праздник
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил фермеров с профессиональным праздником. Он отметил достижения аграриев и поблагодарил их за самоотверженный труд.
«Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из основных двигателей отечественной экономики. Фермерство - это не только род деятельности и работа на земле, а настоящее призвание», - отметил Двойных.
На территории Подмосковья трудятся более 800 фермеров, из них: 40% занимает молочное животноводство, 40% - выращивание овощей, картофеля, ягод и фруктов, 13% - мясное животноводство и 7% - пчеловодство, рыбоводство.
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