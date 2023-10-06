Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой
С 21:00 6 октября и до утра 7 октября в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.
Синоптики сообщили, что в это время в Подмосковье ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов, сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метров в секунду.
Из-за предстоящей непогоды «Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности. Последствия непогоды уже готовы устранять 303 бригады, 573 спецмашины, включая 78 передвижных дизельных электростанций. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме.
«Сегодня энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии», - уточнил министр Александр Самарин.
При отключении электроэнергии можно позвонить по телефону: 8(495)99-500-99 «Мособлэнерго» или 8(800)220-0-220 «Россетей».
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