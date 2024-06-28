28 июня 2024, 15:52

Подмосковные энергетики присоединили к электросетям строящиеся дома в 2 округах

Россети Московский регион
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Подмосковные энергетики построили новую двухтрансформаторную подстанцию и реконструировали старую в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах. Работы провели в рамках технологического присоединения двух строящихся многоквартирных домов для переселенцев из ветхого жилья.

«Энергетики проложили около 1,7 километров кабельных и 400 метров воздушных линий до основных источников питания жилых домов», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что работы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах проводятся в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья».

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Электричество Сергиев Посад Дмитров
28 июня 2024, 16:30
Элементы для снижения скорости на дорогах обновили в поселке Трехгорка
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Работники «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные неровности, которые обнаружили во время проверки региональных дорог в шести муниципалитетах, в том числе и в Одинцовском округе. Ремонтные работы выполнили на Трехгорной улице в микрорайоне Трехгорка Одинцовского района.

Искусственная неровность представляет собой преграду, созданную на дорогах с целью заставить водителей уменьшать скорость в местах, где собираются люди. Этот объект также известен как «лежачий полицейский» или просто «лежак». Основная задача этих «лежачих полицейских» - уменьшить число аварий в опасных местах путем принудительного снижения скорости движения транспортных средств.

Работы по ремонту и замене неровностей сотрудники «Мосавтодора» проводят оперативно - такие неисправности опасны как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Одинцово Дороги Ремонтные работы
28 июня 2024, 16:28
Учения по тушению пожара прошли в «Мособлпожспасе» в Шаховской
Фото администрации г.о. Шаховская
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в кинотеатре в Шаховской. По сценарию огонь вспыхнул в зрительном зале из-за замыкания электропроводки. В здании остались два человека, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно.

По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Алексея Иванова, пожарные быстро вывели условных пострадавших из здания.

«По дополнительной вводной одному из газодымозащитников стало плохо, ему на помощь было отправлено резервное звено службы ГДЗС, которое в короткий срок обнаружило и эвакуировало огнеборца, после чего тот был также передан бригаде медиков», - рассказал Иванов.

Он добавил, что условный пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В тренировке принимали участие 35 человек личного состава и 10 единиц техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Шаховская
28 июня 2024, 16:18
Очистные сооружения в деревне Петушки построят к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Компания «РостАгроКомплекс», специализирующаяся на производстве молочной продукции, строит новые очистные сооружения в Пушкино. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

На объекте в деревне Петушки уже сделали фундаменты зданий физико-химической очистки и канализационной насосной станции. Сейчас строят надземные части.

Новые очистные будут обрабатывать две тысячи кубометров промышленного стока в сутки. Метод коагуляции и флотации позволит очистить стоки молочной промышленности до предельно допустимых норм. Сброс в централизованную канализационную сеть будут выполнять по договору с МУП ЩМР «Межрайонный Водоканал».

Завершить строительство очистных сооружений планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Пушкино
28 июня 2024, 15:55
Колледж «Подмосковье» принял более 750 заявлений на поступление за неделю
Министерство образования Московской области
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Приемная кампания продолжается в колледже «Подмосковье». За первую неделю работы приняли более 750 заявлений, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году колледж предоставит 1175 бюджетных мест. За первую неделю работы приемной комиссии подано уже более 750 заявлений от абитуриентов. Набор ведется по 53 направлениям подготовки, связанным с востребованными отраслями промышленности.

Особой популярностью пользуются профессии и специальности проекта «Профессионалитет»: «Поварское и кондитерское дело», «Сестринское дело» «Туризм и гостеприимство» и другие. Узнать больше можно на сайте колледжа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Промышленность Образование

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