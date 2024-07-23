23 июля 2024, 12:17

Подмосковные энергетики повысят качество электроснабжения для 27 тысяч дачников

Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» отремонтировали почти 50 километров ЛЭП в садовых некоммерческих товариществах с начала года. До конца года они отремонтируют около 140 электрообъектов, повысив качество электроснабжения более чем для 27 тысяч дачников.

В 2024 году проводится масштабная работа по повышению надежности электроснабжения СНТ «Маяк» в Талдоме. На территории дачного поселка уже заменили провода воздушной линии электропередачи протяженностью 1,4 километра. Во втором полугодии работы продолжатся - энергетики заменят еще 1,3 километра провода на воздушной линии.

По словам вице-губернатор Московской области - министра энергетики Евгения Хромушина, до конца текущего года в СНТ Подмосковья запланировано отремонтировать 30 километров ЛЭП.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области проводит масштабную работу по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества уже достаточно длительное время - с 2013 года», - уточнил он.

Отмечается, что за это время территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество шести тысяч. Что касается консолидации бесхозяйных электросетей, то к 2024 году из 11,5 тысячи выявленных 11,3 тысячи приняли на баланс ТСО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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23 июля 2024, 12:37
Новый арт-объект появится на бульваре Победы в Белоозерском
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В Белоозерском продолжается реконструкция Бульвара Победы. Здесь установят современные малые архитектурные формы, в том числе арт-объект, состоящий из двух перетекающих колец-озер.

В центральной части бульвара Победы установят арт-объект из двух перетекающих колец-озер, площадки для отдыха и кратковременной игры. На прилегающей территории – спортивную зону с воркаутом и столами для настольного тенниса.

«Озера Белое и Островное - природные достопримечательности города, любимое место отдыха местных жителей. Образы этих озер стали основой для создания индивидуального образа бульвара Победы. Арт-объект, который состоит из двух перетекающих колец-озер, устанавливается рядом с ЗАГСом и станет прекрасным объектом для фотосессий», - сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В зоне сквера у ЗАГСа установят скамейки с зеркальной поверхностью. Такое же обрамление сделают у звезд в стеле, которые располагаются в центре бульвара.

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Отдых Благоустройство Воскресенск
23 июля 2024, 12:30
Школу на 1375 мест под Солнечногорском достроят к 1 сентября
Минстрой МО
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Возведение школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском вышло на финишную прямую. Строительная готовность объекта составляет уже более 90%.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на стройплощадке работают более 580 специалистов, задействовано семь единиц техники. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«Продолжаются работы по устройству внутренних коммуникаций, слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство финишных покрытий полов, благоустройство прилегающей территории - устройство проездов и тротуаров, игровых и спортивных площадок», - пояснили в ведомстве.

В четырехэтажном здании школы помимо учебных классов расположатся три спортивный зала, игровая группа продленного дня, актовый зал на 400 человек, два читальных зала, IT-зона и столовая на 696 мест.

Откроется новая школа к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Солнечногорск Строительство
23 июля 2024, 12:28
Команда из Подмосковья приняла участие в соревнованиях беспилотников на Сахалине
Пресс-служба Минобразования МО
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Студенты техникума имени Королева из Подмосковья приняли участие в соревнованиях беспилотников. Они прошли в формате гражданских учений на Сахалине.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в состав команды вошли специалисты в области IT во главы с Дмитрием Гулейковым. Соревнования разделили на восемь категорий, среди которых доставка грузов, мониторинг линейных объектов, водных ресурсов и другие.

«Одним из самых популярных сценариев соревнований среди участников является мониторинг лесных хозяйств, что подчеркивает важность этой задачи в условиях современной экологии и природоохранных мероприятий», - отметили в министерстве.

Руководитель по инженерным соревнованиям в рамках «Архипелага 2024» Полина Мозгалева провела лекцию для участников. Она рассказала о важности подобных мероприятий для развития инженерного потенциала у молодежи.

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Студенты конкурсы
23 июля 2024, 12:19
Благоустройство площади у ДС «Химик» в Воскресенске закончат в сентябре
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Глава городского округа Алексей Малкин и единороссы Воскресенска проверили ход работ по благоустройству придомовых территорий, парковок и общественных пространств. Фонтанная площадь перед дворцом спорта «Химик» преобразится уже в конце сентября.

Глава городского округа Воскресенск проверил благоустройство общественных пространств. Выезд прошел в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». На встрече присутствовали члены местного отделения, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также сотрудники территориальных отделов.

Сначала они проверили работы по благоустройству фонтанной площади перед Ледовым дворцом спорта «Химик». Объект преобразится благодаря народной программе «Единой России» и участию жителей в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В округе успешно реализуется программа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Осмотрели придомовые территории по улице Менделеева, как раз сейчас здесь ведутся работы. Отметили благоустройство народных троп и парковок для личного автотранспорта жителей. Проконтролировали состояние контейнерных площадок и своевременный вывоз мусорных отходов, а также окос травы в местах общего пользования», - рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

По итогам выезда секретарь партии «Единая Россия» дал ряд поручений по устранению выявленных недочётов.

·Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск Ремонтные работы «Единая Россия»

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