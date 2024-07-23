Подмосковные энергетики повысят качество электроснабжения для 27 тысяч дачников

В 2024 году проводится масштабная работа по повышению надежности электроснабжения СНТ «Маяк» в Талдоме. На территории дачного поселка уже заменили провода воздушной линии электропередачи протяженностью 1,4 километра. Во втором полугодии работы продолжатся - энергетики заменят еще 1,3 километра провода на воздушной линии.

По словам вице-губернатор Московской области - министра энергетики Евгения Хромушина, до конца текущего года в СНТ Подмосковья запланировано отремонтировать 30 километров ЛЭП.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области проводит масштабную работу по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества уже достаточно длительное время - с 2013 года», - уточнил он.

Отмечается, что за это время территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество шести тысяч. Что касается консолидации бесхозяйных электросетей, то к 2024 году из 11,5 тысячи выявленных 11,3 тысячи приняли на баланс ТСО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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