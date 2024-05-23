Подмосковные энергетики обеспечат надежное электроснабжение на ЕГЭ
Подмосковные энергетики готовы обеспечить пункты приема экзаменов на ЕГЭ надежным электроснабжением. Для этого задействуют свыше 360 бригад энергетиков «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».
Вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что в рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетики провели внеплановые обследования электротехнического оборудования и линий электропередачи, отвечающих за энергоснабжение ППЭ.
В Минэнергетики Московской области сообщили, что в период проведения экзаменов в Московской области ввели запрет на плановые работы и переключения на центрах питания.
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