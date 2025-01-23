23 января 2025, 22:21

Подмосковные энергетики направили на переработку 362 трансформатора в 2024 году

Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости

Представители «Мособлэнерго» направили на переработку 362 трансформатора, не пригодных для эксплуатации, в 2024 году. При подготовке оборудования для предотвращения негативного влияния на окружающую среду из него удалили почти 140 тонн отходов минеральных трансформаторных масел. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

С начала 2024 года «Мособлэнерго» направило на переработку 7,44 тонны электролома. Безопасное обращение с отходами - приоритет компании. Именно поэтому «Мособлэнерго» передает их специализированным компаниям для изготовления других товаров, а также возвращает в производственный цикл после соответствующей подготовки.

Отмечается, что на территории производственных баз компании обустроили площадки для раздельного накопления отходов с маркировкой контейнеров.

Электричество Переработка
23 января 2025, 22:54
Свыше 110 камер установили по просьбам жителей в Подмосковье за год
Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году на портале «Добродел» прошло голосование о качестве жизни в Московской области. Респондентам предлагали ответить, какие места в регионе они считают небезопасными, и какие пути решения можно предложить. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

Благодаря опросу в Подмосковье сформировали перечень мест, где следует усилить безопасность. Так, за год по просьбам жителей установили 114 камер, организовали освещение по 11 адресам, а также добавили 30 локаций в маршруты патрулирования.

Работы провели в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его реализуют с 2018 года. За это время в Московской области установили более 1,1 тысячи видеокамер, открыли новые участковые пункты полиции, увеличили число фонарей, а также провели другие работы, необходимые для обеспечения безопасности.

Электричество Переработка
23 января 2025, 22:35
Подмосковные борцы выступят на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина»
Федерация спортивной борьбы России
Читайте нас в: Google Новости
Четыре подмосковных спортсмена выступят на международном турнире по борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». В состав команды от региона вошли Екатерина Карпушкина, Алина Шевченко, Иналбек Шериев и Рамзан Булатов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В первой схватке по результатам жеребьевки Екатерина Карпушкина встретится со спортсменкой из Киргизии, а Алина Шевченко выйдет на ковер против соперницы из Узбекистана 25 января.

Борьба за призовые места будет проходить в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин. В этом году участниками соревнований станут более 400 спортсменов из 17 стран. Представители Мексики впервые выступят на «Кубке Ивана Ярыгина».

«Традиционно в турнире принимали участие сборные США, Японии, которая отправляла женскую сборную, но, к сожалению, в этом году из-за позиции руководства мы их не увидим. Хотя те же американцы с огромным удовольствием приехали бы на турнир. Тем не менее, нашим ребятам будет с кем побороться», - отметил президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Напомним, международный турнир по борьбе будет проходить до 26 января.

Спортсмены
23 января 2025, 21:38
Регоператор Чеховского кластера собрал 1,5 тонны пластика в рамках экоакции
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Региональный оператор по обращению с ТКО Чеховского кластера принял участие в акции «Добрые крышечки» и собрал более 1,5 тонны пластика. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Около восьми кубических метров пластика собрали в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. Свой вклад также внесли учащиеся МБОУ СШ № 10 в Чехове и ГБОУ № 2083 в Подольске. Собранные крышечки направят на переработку, после чего они станут сырьем для новых товаров.

Вырученные средства направят на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что регоператор уже шесть лет участвует в акции. За это время в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема «добрых крышечек» и отправили на благотворительность свыше 18 тонн пластика.

Чехов Переработка
23 января 2025, 21:24
Жители Истры смогут проголосовать за проект по благоустройству территории
Читайте нас в: Google Новости
Для жителей Истры открылось голосование по выбору территории, которую выдвинут на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На участие представлены три проекта.

Это сквер возле пруда на Советской у дома 32а, территория у Молодежного центра «МИР» и сквер на улице Ленина у дома №17. Такие места отобрали неслучайно, так как жители присылали обращения в администрацию о благоустройстве данных локаций. Проголосовать за понравившийся проект можно здесь до 1 февраля 2025 года.

До этого Истра трижды становилась победителем данного конкурса. И благодаря этому благоустроили улицу 15 лет Комсомола в Истре, две зоны на улице Гагарина в Дедовске, а последний проект центр Истры на площади Революции сделают в нынешнем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил значение конкурса проектов создания городской среды для малых городов в Московской области.

Благоустройство Истра конкурсы

Новости по теме