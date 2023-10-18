Подмосковные экопункты для сдачи вторсырья подключили к мобильному приложению РЭО

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«В приложении можно найти не только ближайший пункт приема вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в „Зеленой школе“ РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике. Uberu было интегрировано с сетью „ЭКОпунктов“ „РТ-Инвест“, поэтому пользователи могут получать баллы за сданную тару и обменивать их на бонусы», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В мобильном приложении есть карта с 43 тысячами пунктов, справочник по маркировке тары, через него можно сообщить о проблеме и незаконных свалках. Также в приложении есть «Зеленая школа», где можно узнать об обращении с отходами и сохранении планеты.

Компания «РТ-Инвест» создала сеть роботизированных «экопунктов» по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За время работы в них поступили более 10 миллионов бутылок и банок. За пластик можно получить пять баллов, за алюминий - 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта или на благотворительность.

Приложение Uberu уже доступно для скачивания во всех магазинах приложений.

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