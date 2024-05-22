Подмосковные дзюдоисты вышли в финал летней Спартакиады учащихся России
Представители Подмосковья завоевали 29 медалей на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке Московской области восемь золотых, пять серебряных и 17 бронзовых наград.
Высокие результаты обеспечили спортсменам проход в финал летней Спартакиады учащихся России. На соревнованиях Московскую область представят 32 спортсмена.
Напомним, на прошедшем турнире сборная Подмосковья заняла первое место в неофициальном командном зачете среди регионов России. Всего участниками соревнований стали 558 спортсменов из 17 субъектов ЦФО.
Турнир проходил с 16 по 19 мая в Коврове в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске.
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