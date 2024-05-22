22 мая 2024, 18:29

Подмосковные дзюдоисты вышли в финал летней Спартакиады учащихся России

СШОР по единоборствам Московской области
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Представители Подмосковья завоевали 29 медалей на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке Московской области восемь золотых, пять серебряных и 17 бронзовых наград.

Высокие результаты обеспечили спортсменам проход в ​финал летней Спартакиады учащихся России. На соревнованиях Московскую область представят 32 спортсмена.

Напомним, на прошедшем турнире сборная Подмосковья заняла первое место в неофициальном командном зачете среди регионов России. Всего участниками соревнований стали 558 спортсменов из 17 субъектов ЦФО.

Турнир проходил с 16 по 19 мая в Коврове в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске.

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Спортсмены
22 мая 2024, 18:28
Инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют к осени в Лобне
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В городском округе Лобня готовится к открытию инженерно-технический лицей «Авиатика», который станет одной из крупнейших школ Подмосковья. Учреждение откроется в сентябре и примет первых учеников.

В преддверии открытия лицей проводит диагностическое тестирование для учащихся всех параллелей по русскому языку и математике. В эту пятницу в 14:30 состоится тестирование для начальных классов.

Зарегистрироваться для участия в диагностике можно по ссылке. Место проведения - здание школы № 5. Тестирование завершится в 16:40.

Участникам необходимо принести с собой сменную обувь, ручку, карандаш, линейку и бутылку воды. Родителям следует предоставить свой паспорт.

Новый инженерно-технический комплекс, который разместится в микрорайоне Катюшки, будет включать в себя школу на 2200 мест и детский сад на 330 мест.

Помимо общеобразовательных классов в школе будут доступны различные профили обучения, в том числе: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский (химия и биология), гуманитарный (медиа-класс).

Среди партнеров лицея заявлены: МФТИ, МАИ, университет «Дубна», «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша» и Технопарк Физтех-лицея.

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Школы Лобня
22 мая 2024, 17:54
Подмосковье приняло участие в ландшафтном фестивале на ВДНХ
МИСК
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Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах» на выставке «Россия» на ВДНХ. В нем примут участие все 89 регионов страны, каждый из которых представит свой оригинальный взгляд на будущее.

Фестиваль проходит в рамках выставки «Россия» и продлится до 8 июля. На нем проведут мастер-класс, лекции, выступления и показы. В его рамках также проведут голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый.

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Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, представители региона создали ландшафтную композицию «Зеленые горизонты». В ней использовали только растения из питомников области. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде. Так, высадка растений с большими корневыми системами помогает удерживать и фильтровать осадки. Эти технологии уже применили при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Бересневой, главная идея в использовании природы на пользу городских пространств.

«По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения, ведь они любят влажность. В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность», - сказала она.

Выставки Фестивали
22 мая 2024, 17:46
С начала года социальный статус в Подмосковье получили еще 870 бизнесменов
Unsplash
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Около 900 представителей малого и среднего предпринимательства Московской области получили социальный статус с начала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 685 предпринимателей подтвердили статус, еще 185 - получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале госуслуг.

Для поддержки предпринимателей Московской области работает центр «Мой бизнес». Его запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, представители бизнеса могут воспользоваться услугами по созданию ролика, регистрации товарного знака и другим направлениям. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
22 мая 2024, 17:42
Сквер на Профсоюзной улице благоустроят в Егорьевске в 2025 году
Медиасток.рф
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Победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в Егорьевске стал сквер «Технический сад» на Профсоюзной улице. В следующем году его обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области сообщили, что участие в голосовании приняли 850 тысяч жителей. Они выбрали 53 локации, которые благоустроят в следующем году.

За сквер «Технический сад» проголосовало более 9,8 тысячи жителей Егорьевска. Общее количество голосов в городском округе составило более 11,5 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство Егорьевск

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