Подмосковные дзюдоисты вышли в финал летней Спартакиады учащихся России

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В городском округе Лобня готовится к открытию инженерно-технический лицей «Авиатика», который станет одной из крупнейших школ Подмосковья. Учреждение откроется в сентябре и примет первых учеников.

В преддверии открытия лицей проводит диагностическое тестирование для учащихся всех параллелей по русскому языку и математике. В эту пятницу в 14:30 состоится тестирование для начальных классов.

Зарегистрироваться для участия в диагностике можно по ссылке. Место проведения - здание школы № 5. Тестирование завершится в 16:40.

Участникам необходимо принести с собой сменную обувь, ручку, карандаш, линейку и бутылку воды. Родителям следует предоставить свой паспорт.

Новый инженерно-технический комплекс, который разместится в микрорайоне Катюшки, будет включать в себя школу на 2200 мест и детский сад на 330 мест.

Помимо общеобразовательных классов в школе будут доступны различные профили обучения, в том числе: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский (химия и биология), гуманитарный (медиа-класс).

Среди партнеров лицея заявлены: МФТИ, МАИ, университет «Дубна», «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша» и Технопарк Физтех-лицея.

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