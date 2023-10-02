Подмосковные дорожники обезопасили движение на Пятницком шоссе

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«Модернизировали два перекрестка в деревне Голубое - на пресечении Пятницкого и Георгиевского шоссе обустроили дополнительную полосу для проезда по прямому ходу и удлинили карман левоповоротной полосы на Георгиевском шоссе с 40 до 200 метров, а на пересечении Пятницкого шоссе с улицы Жилинской переразметили мост через реку Горетовку на две полосы и удлинили переходно-скоростную полосу на 60 метров, чтобы было удобнее выезжать из ЖК „Зеленоградский“.», - уточнили в министерстве.

Также специалисты привели в порядок примыкание к шоссе от заправки у ТЦ «Идеальный дом», нанесли заново разметку. Кроме того, дорожники обновят 13 километров дороги. Уже сейчас из запланированного объема модернизировали 3,5 километра. Сейчас ремонтируют участок в поселке Отрадное в Красногорске.

Помимо обновления покрытия в населенном пункте установят два светофора, заменят бортовой камень и проведут другие обязательные работы.

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