Подмосковные дачники смогут зарегистрировать тракторы онлайн
Министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья напомнило жителям, что зарегистрировать трактор или квадроцикл можно онлайн. Оформление документов на самоходную технику доступно на сайте региональных госуслуг.
Как пояснили в ведомстве, все желающие смогут, не выходя из дома получить сертификат о государственной регистрации самоходных машин, снять с госучета технику и получить регистрационный знак «Транзит».
Записаться на экзамен по управлению самоходными машинами и на получение удостоверений тракториста-машиниста можно также в электронной форме.
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