Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на первенстве России

​В весовой категории до 60 килограммов второе место занял Михаил Шелякин. На третью ступень пьедестала в категории до 63 килограммов взошел Салим Казмахов. Бронзовая награда в весе до 67 килограммов досталась Муслиму Исаеву, до 77 килограммов - Равдану Джуджинову, до 97 килограммов - Алексею Милешину.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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