Подмосковные борцы выступят на международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

В первой схватке по результатам жеребьевки Екатерина Карпушкина встретится со спортсменкой из Киргизии, а Алина Шевченко выйдет на ковер против соперницы из Узбекистана 25 января.

Борьба за призовые места будет проходить в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин. В этом году участниками соревнований станут более 400 спортсменов из 17 стран. Представители Мексики впервые выступят на «Кубке Ивана Ярыгина».

«Традиционно в турнире принимали участие сборные США, Японии, которая отправляла женскую сборную, но, к сожалению, в этом году из-за позиции руководства мы их не увидим. Хотя те же американцы с огромным удовольствием приехали бы на турнир. Тем не менее, нашим ребятам будет с кем побороться», - отметил президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Напомним, международный турнир по борьбе будет проходить до 26 января.