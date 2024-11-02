02 ноября 2024, 13:21

Подмосковные борцы вольного стиля взяли золото и бронзу на чемпионате мира

UWW
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Спортсмены из Московской области завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В категории до 92 килограммов победил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Он завоевал титул чемпиона мира в шестой раз. В своей квалификации спортсмен одолел соперника из США - олимпийского чемпиона Девида Тейлора, а затем уверенно выступил против азербайджанца Абубакра Абакарова, немца Ларса Шаефле и иранца Камрана Гасемпура. В финале Садулаев победил грузинского борца Мириани Майсурадзе.

Иналбек Шериев, представляющий Московскую область, завоевал бронзу в категории до 70 килограммов. Спортсмен одолел немецкого борца Андре Кларка, азербайджанца Кянана Хейбатова и армянина Армана Андреасяна, но уступил японцу Аояги Ешиносуке.

Отмечается, что оба борца представляют Центр спортивной подготовки Московской области. Чемпионат мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях проходил с 28 по 31 октября в Албании.

Спортсмены
02 ноября 2024, 13:27
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по бобслею
Федерация бобслея и скелетона России
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Подмосковные бобслеисты выиграли две награды на первенстве России. Они завоевали две серебряные медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, на вторую ступень пьедестала встали Анастасия Дудкина и Анастасия Курышева. Они уступили соперницам из Краснодарского края.

Вторым также финишировал дуэт Степана Дубинко и Данила Курилина.

Первенство прошло с 26 по 31 октября в Сочи.

Спортсмены
02 ноября 2024, 13:25
Танцоры из Подольска получили 5 дипломов на международном конкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Хореографический коллектив «Юлион» из Подольска выступил на международном фестивале «Салют талантов. На творческом Олимпе», который прошел в Сочи. Артисты завоевали пять дипломов лауреатов первой степени и получили специальные награды от членов жюри.

На этом конкурсе юные таланты выступали в разных номинациях, включая вокал, хореографию и театральное искусство.

В фестивале участвовали коллективы из разных городов России, таких как Владивосток, Краснодар и Набережные Челны. Подольск на конкурсе представили воспитанники Дворца молодежи, которые также посетили мастер-класс от известного члена жюри Алексея Кузьменко. Артист ансамбля имени Елисеева и лауреат многих культурных премий, поделился с ребятами секретами street-стиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Концерты
02 ноября 2024, 13:23
Конференция для родителей детей с ОВЗ прошла в Чехове
Телеканал «360»
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Встречи с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся в Подмосковье на регулярной основе. Одним из таких мероприятий стал круглый стол, который состоялся в Чехове.

По поручению вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болотаевой представители министерства социального развития совместно с органами образования, здравоохранения и социальной защиты в режиме диалога обсуждают все насущные вопросы, касающиеся поддержки этой группы населения.

Основной целью таких мероприятий является разъяснение изменений в законодательстве по тем направлениям, которые касаются детей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего люди интересуются условиями оформления инвалидности и обеспечения средствами реабилитации, задают вопросы по поводу образования для детей с ОВЗ, улучшения жилищных условий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Каждый приносит свой вопрос и получает ответ. Думаю, что эта практика обязательна. Потому что только через диалог и коммуникацию можно понять, какие проблемы есть, и начать хоть потихонечку их решать», - рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Дети Чехов Инвалиды
02 ноября 2024, 13:16
Новый сквер открыли на Институтской улице во Фрязине
Телеканал «360»
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На заброшенной территории обустроили общественное пространство. Программа благоустройства сквера была составлена по наказам жителей.

Территория, которая уже стала одной из точек притяжения местных жителей, долгое время находилась в ненадлежащем состоянии. Здесь раньше размещался заброшенный детский сад, который по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снесли в прошлом году. На месте сноса здания решили обустроить сквер. Территория была включена в программу «Формирование комфортной городской среды».

Теперь здесь появились огромная игровая зона с качелями, горками и каруселями, пешеходные дорожки, спортивные элементы, антивандальные теннисные столы. Зоны отдыха для детей и взрослых позволят не только гулять, но и заниматься спортом. Сквер оборудован новым освещением и средствами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

В день открытия сквера для детей из близлежащих дворов, школ и детских садов организовали праздничную программу. Новое пространство обязательно станет одним из любимых мест отдыха для жителей. Ближе к весне в сквере еще дополнительно высадят деревья. В настоящее время в округе реализуются проекты и программы, которые в корне меняют облик наукограда.

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«В первую очередь мы учитывали, естественно, мнение жителей при проведении проектирования и отработки архитектурной концепции данного благоустроенного пространства. Надеюсь, что у нас это получилось. И количество жителей, которые уже с детьми здесь отдыхают, это подтверждает», - сказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Благоустройство Фрязино

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