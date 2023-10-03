Подмосковные больницы получили свыше 130 аппаратов УЗИ в этом году

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«Для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяется в различных случаях: будь то ведение беременности, диагностика заболеваний или контроль лечения», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Так, старое оборудование заменили новым в больнице в Электростали. Аппараты поступили в отделение гинекологии. По словам заведующего отделением Игоря Ликего, это первое подобное оборудование в медучреждении. Оно обладает высоким качеством изображения Full HD.

Ранее Московская область получила от Минпромторга 16 новых машин скорой помощи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их задействуют в работе уже со следующей недели.

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