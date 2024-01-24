Подмосковные больницы получили почти 40 новых санитарных автомобилей в 2023 году

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в прошлом году на закупку новых машин направили более 70 миллионов рублей. Всего закупили 22 автомобиля для неотложки и 17 - для паллиативной службы.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом», - сказала она.

Машины поступили в больницы Химок, Балашихи, Луховиц, Можайска, Мытищ, Орехово-Зуева и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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