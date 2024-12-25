Подмосковные больницы получили новые аппараты для рентгенов и маммографии

Новый аппарат для рентгенов заработал в больнице № 6 в Мытищах, а на вооружение врачей больницы в Протвине поступил маммограф. Технику закупили на нацпроекту и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, цифровое оборудование позволяет медикам проще и быстрее выявлять патологии и вовремя начать лечение.

«Так, в поликлинике № 6 Мытищинской больницы заработал новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 29 миллионов рублей. В Протвинской больнице пациентки смогут пройти исследование на новом маммографе. На его закупку был выделен почти 21 миллион рублей», - сказал министр.

Записаться на прием к врачу жители могут через онлайн-портал «Здоровье» и по телефону 122.