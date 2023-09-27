Подмосковные больницы получили еще 5 передвижных фельдшерских пунктов с флюорографами

Читайте нас в:

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, автомобили оснащены флюорографами благодаря которым бригады смогут проводить диагностику органов дыхания.

«Всего с начала года в наши медорганизации поставлено уже девять передвижных ФАПов на сумму свыше 200 миллионов рублей, а в общей сложности в этом году поставим 13 таких комплексов», - сказала она.

По словам заместителя главного врача Видновской больницы Тимура Асанова, передвижной ФАП будут использовать для обследования жителей Ленинского округа, в том числе инвалидов и пожилых из отдаленных территорий.

«Широкий функционал мобильного комплекса позволит проводить диспансеризацию взрослого и профилактические осмотры детского населения, выездную вакцинацию, в том числе на предприятиях и организациях», - отметил он.

График выездов передвижных ФАПов будет публиковаться на сайтах медучреждений и в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.