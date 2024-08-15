Подмосковные больницы получили еще 16 аппаратов для рентгенов с января
Еще 16 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в подмосковные больницы с начала года. Их используют во время проведения операция для получения снимков под разным углом.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, на закупку таких аппаратов в этом году направили почти 200 миллионов рублей.
«Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новую технику получили больницы в Жуковском, Ступине, Долгопрудном и других округах. Ее закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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