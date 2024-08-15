15 августа 2024, 11:48

Подмосковные больницы получили еще 16 аппаратов для рентгенов с января

Пресс-служба Минздрава МО
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Еще 16 передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в подмосковные больницы с начала года. Их используют во время проведения операция для получения снимков под разным углом.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, на закупку таких аппаратов в этом году направили почти 200 миллионов рублей.

«Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новую технику получили больницы в Жуковском, Ступине, Долгопрудном и других округах. Ее закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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Больницы
15 августа 2024, 12:44
Мероприятие к Медовому Спасу прошло в Лосино-Петровском
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Представители старшего поколения Лосино-Петровского округа отметили Медовый Спас в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Участники поделились секретами приготовления тортов и продегустировали десерты.

На праздновании Медового Спаса в приемной «Единой России» в Лосино-Петровском участники делились рецептами «Медовика» и других пирогов с начинками. Также прошла дегустация сладостей.

Вместе с представителями старшего поколения праздник отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

«Такие встречи не только укрепляют духовные связи между людьми, но и помогают поделиться с подрастающим поколением ценными традициями, способствуют укреплению общественности и сближению людей, что является важным элементом развития нашего общества», - сказал Вячеслав Градин.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийных проектов «Народное творчество» и «Старшее поколение».

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Лосино-Петровский Народные промыслы «Единая Россия»
15 августа 2024, 12:34
Парк имени Толстого в Химках попал в топ-5 самых посещаемых в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Парк имени Льва Толстого в Химках вошел в пятерку самых популярных мест для прогулки и отдыха в Подмосковье. Согласно данным Министерства благоустройства Московской области, с 5 по 11 августа его посетили 49 тысяч человек.

Главная зона отдыха городского округа ежедневно привлекает большое количество гостей.

«Популярность парка имени Толстого объясняется не только его богатой историей и живописными пейзажами, но и активной работой по благоустройству. Сейчас в парке проходит второй этап реконструкции: обновляют дорожно-тропиночную сеть, модернизируют систему освещения, а также оборудуют новую зону развлечений», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В парке регулярно проводят развлекательные мероприятия. Так, на прошлой неделе там отпраздновали День физкультурника. Мастер-классы по боксу, гиревому спорту, тактической медицине и фланкировке с шашкой организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Гости парка смогли поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису, городкам, перетягиванию каната, кулачных боях „стенка на стенку“ и других традиционных русских забавах. С исторической лекцией о значении битвы на реке Воже перед горожанами выступил химкинский краевед Валентин Чигарев», - отметил местный депутат Валентин Герасимов.

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Химки Парки
15 августа 2024, 12:31
Автоинспекторы проведут более 10 проверок на дорогах Мытищ в августе
Медиасток.рф
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Сотрудники отдела Госавтоинспекции «Мытищинское» в августе проведут массовые проверки водителей. Рейды коснутся перевозки детей, соблюдения правил дорожного движения на перекрестках и пешеходных переходах, также проверят водителей на трезвость.

До конца августа в Мытищах проведут семь рейдов «Нетрезвый водитель». Соблюдение правил перевозки детей проверят 17 и 25 августа. Также пройдут еще пять профилактических мероприятий: с 12 по 18 августа - «Перекресток - светофор»; с 19 по 25 августа - «Встречная полоса» и «Автобус»; с 26 августа по 1 сентября «Технический осмотр» и «Ребенок-пассажир, пешеход».

Напомним, во время рейдов госавтоинспекторы стараются проверить максимальное количество водителей на участке дороги. Участники дорожного движения обязаны соблюдать правила дорожного движения для безопасности всех вокруг.

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Мытищи ГИБДД
15 августа 2024, 12:28
Подмосковным школьникам напомнили об онлайн-библиотеке
Медиасток.рф
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Школьники могут найти необходимые книги из списка литературы на лето через онлайн-сервис «Библиотеки Подмосковья». Им уже воспользовались более 610 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, к сентябрю школьники и их родители начинают активно готовиться к учебному процессу, в том числе продолжают читать книги из списка литературы на лето. Найти необходимые экземпляры можно в онлайн-библиотеке. Для этого нужно оформить электронный читательский билет через ученую запись ЕСИА.

«Электронная библиотека позволяет учащимся находить нужное произведение в любое время и в привычном для молодежи цифровом формате. Кроме того, родители также могут найти для себя интересную литературу», - отметили в ведомстве.

Самыми популярными книгами на платформе стали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Лавр» Евгения Водолазкина и «Два капитана» Вениамина Каверина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Школьники

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