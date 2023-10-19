Подмосковные больницы получили более 150 новых аппаратов для реабилитации с начала года

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«В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тысяч человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, оборудование закупили почти на 200 миллионов рублей. В числе новой техники - роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для пассивной разработки кистей рук, системы реабилитации нижних конечностей и другие аппараты. Жители Подмосковья моут пройти процедуру бесплатно по полису ОМС.

«Роботизированный реабилитационный комплекс предназначен для восстановления навыков ходьбы, что особенно важно для пациентов с неврологическими нарушениями», - прокомментировала директор Красногорской больницы Елена Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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