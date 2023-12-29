Подмосковные больницы получили более 100 аппаратов для лучевых видов исследований в этом году

«С начала года мы поставили в медорганизации Подмосковья 103 единицы тяжелого медоборудования: 75 рентген-аппаратов, четыре флюорографа, 14 маммографов, четыре ангиографа, а также пять аппаратов КТ и 1 МРТ», - сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Оборудование закупили взамен старой техники. Каждый аппарат дает быстрый результат и высокую точность исследований. На рентген может отправить лечащий врач, а флюорографию можно сделать, самостоятельно записавшись. Для этого пациент должен быть совершеннолетним. Последнее исследование должно быть не ранее года назад.

«Новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Кроме того, удобно, что снимки могут храниться в цифровом формате», - рассказал главврач больницы в Ногинске Сергей Лившиц.

Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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