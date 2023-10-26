Подмосковные больницы получили более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака с начала года
Медучреждения Подмосковья получили 100 новых аппаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний с начала года. Это оборудование для рентгена, УЗИ и другая техника.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, качественная и своевременная диагностика позволяет выявить новообразования на ранней стадии.
«Всего за три года поставили 399 единиц. Во многом, благодаря закупке нового оборудования, удается улучшать раннюю выявляемость онкологических заболеваний. Она выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала она.
В этом году новую технику получили Московский областной онкодиспансер, а также больницы Балашихи, Воскресенска, Клина, Солнечногорска и других округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинтво из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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