Подмосковные больницы получили 17 новых автомобилей для паллиативной службы
Новые автомобили для паллиативной службы поступили в медорганизации Подмосковья. Они предназначены для работы выездных бригад: оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента.
«В Подмосковье уделяется особое внимание развитию паллиативной службы. Закупаются автомобили, в том числе 17 поставлены в этом году, работают горячая линия для пациентов и их родственников, координационный центр, портал „Паллиативная помощь“, - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Автомобили обладают хорошей проходимостью и оборудованы каталкой. Новый транспорт получили Московский областной хоспис для детей, а также больницы в Химках, Балашихе, Одинцове и других округах.
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