15 февраля 2024, 11:32

Подмосковные больницы получат свыше 20 новых передвижных аппаратов для рентгена в 2024 году

Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 20 новых передвижных аппаратов для рентгена закупят для медучреждений Подмосковья в 2024 году. Их будут применять во время проведения операций.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, аппараты типа С-дуга озволяют получать снимки в режиме реального времени. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, на новую технику выделят более 270 миллионов рублей.

«За три года поставили в больницы Подмосковья 33 С-дуги. А в этом закупим еще 21 аппарат, на данные цели заложено более 270 миллионов рублей», - сказала она.

Аппараты получат 15 больниц региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы
15 февраля 2024, 11:33
Более 20 тысяч человек посетили парк в Лыткарине на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Рейтинг самых посещаемых парков в малых городах Подмосковья составили в министерстве благоустройства региона. Самым популярным на прошлой неделе оказался парк в Лыткарине.

С 5 по 11 февраля в центральном парке города Лыткарино отдохнули 23 тысячи человек. В пятерку самых посещаемых вошли также парки в Павловском Посаде (семь тысяч человек), Луховицах (пять тысяч человек), Кашире (пять тысяч человек) и Талдоме (три тысячи человек).

В целом парки Подмосковья на прошлой неделе приняли 1,2 миллиона гостей, что на 324 тысячи человек больше аналогичного периода в прошлом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
15 февраля 2024, 11:33
Состав Молодежного совета обновят в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Заседание Молодежного совета прошло в Лобне. Ребята обсудили план работы на 2024 год и обновление состава совета.

Участники заседания приняли решение об обновлении состава Молодежного совета. Для этого в начале марта объявят конкурс среди горожан.

«Очень важно давать молодым ребятам пробовать себя в общественно значимых объединениях, представлять интересы сообщества, которое его выбрало. Наша задача - сломать стереотип, когда молодые люди думают, что от них ничего не зависит. Будущее - за молодежью», - сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Молодежный совет в Лобне создали для решения актуальных вопросов нового поколения и выдвижения общественных инициатив. Также он занимается реализацией молодежной политики в округе.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Молодежь
15 февраля 2024, 11:27
Тендер на ремонт дорог во дворах объявили в Дмитрове
Медиаархив Подмосковья
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Прием заявок на ремонт асфальтового покрытия во дворах начался в Дмитровском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объем работ, который предстоит выполнить подрядчику, определяются по потребности, на основании предварительных заявок заказчика, направленных в установленном порядке. Срок исполнения каждой предварительной заявки составляет четыре дня.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы предстоит выполнить в текущем году. Прием заявок на участие в тендере завершится 29 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа конкурсы
15 февраля 2024, 11:26
Более 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю на лыжнях Подмосковья покатались более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 27 лыжней до трех километров, 15 лыжней протяженностью от трех до пяти километров и 13 лыжней протяженностью более пяти километров», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье открыли десять новых лыжных трасс по программе губернатора «Парки в лесу». Речь идет о парках в Балашихе, Лыткарине, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне, Люберцах и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Парки

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