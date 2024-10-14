Подмосковные боксеры заняли первое общекомандное место на чемпионате России

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, золотые награды завоевали боксеры из Ногинска - Владимир Мнацаканян и Константин Опольский, а также спортсмен из Одинцова Егор Плоцын.

Серебро для команды добыл боксер из Люберец Светослав Тетерин, а бронзовые медали выиграли спортсмен из Балашихи Виталий Бойцов и борец из Электростали Одинамухаммад Одинаев.

Чемпионат, в котором приняли участие 343 спортсмена из 65 регионов страны, прошел в Иркутске с 2 по 12 октября.

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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