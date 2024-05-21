Подмосковные боксеры выиграли золото и серебро на международном турнире

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Людмила Воронцова из Химок заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов. Девушка представляет ЦСП по олимпийским видам спорта. В финале она победила Мижгону Самадову из Таджикистана.

Среди мужчин серебряную медаль завоевал представитель подмосковной СШОР по боксу Алексей Семыкин из Электростали. Спортсмен выступал в весовой категории до 75 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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