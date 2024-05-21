21 мая 2024, 13:54

Подмосковные боксеры выиграли золото и серебро на международном турнире

Федерация бокса России
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Представители Московской области выступили на международном турнире памяти Константина Короткова по боксу. В копилке Подмосковья золото и серебро.

Людмила Воронцова из Химок заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов. Девушка представляет ЦСП по олимпийским видам спорта. В финале она победила Мижгону Самадову из Таджикистана.

Среди мужчин серебряную медаль завоевал представитель подмосковной СШОР по боксу Алексей Семыкин из Электростали. Спортсмен выступал в весовой категории до 75 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
21 мая 2024, 13:55
Музей в Коломне и Третьяковская галерея запустят совместный проект
Музей истории со вкусом "Коломенская пастила"
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Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» откроется в Государственной Третьяковской галерее 23 мая. Это совместный проект с музеем «Коломенская пастила». Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

Коломенская пастила - это музейный продукт, который ведет свою историю с 15 века. Лакомство упоминается в литературных произведениях Карамзина, Лажечникова и Чехова. Коробочки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам 19 века.

Историческое производство пастилы является частью деятельности Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад». В рамках новой выставки подарочные коробочки коломенской пастилы можно будет приобрести в музейном магазине Третьяковской галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Музеи Третьяковская галерея
21 мая 2024, 13:55
Еще один дом в ЖК «Истомкино парк 2» в Ногинске поставили на кадастр
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Истомино Парк 2» в Богородском округе смогут оформить права собственности на квартиры. Дом № 4Б на Юбилейной улице в Ногинке поставили на кадастровый учет.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, быстро оформить постройку удалось благодаря совместной работе ведомства и регионального Росреестра.

Постановка на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записаться детей в школы и сады, а также осуществлять юридические процедуры.

Жилой коплекс строят в Ногинске в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, медорганизации, магазины, аптеки и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Богородский
21 мая 2024, 13:50
Пациентку на 9-м месяце беременности с аппендицитом спасли в Люберцах
Минздрав МО
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Женщина 45 лет поступила в Люберецкую областную больницу с симптомами острого аппендицита. Ситуация осложнялась тем, что пациентка находилась на 36-й неделе беременности.

Женщину экстренно подняли в операционную и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию.

«Через небольшие проколы ввели видеолапароскоп и специальные операционные инструменты, при этом весь хирургический процесс визуально мы контролировали с помощью экрана монитора. Воспаленный аппендикс удалили за 40 минут», - пояснил заведующий хирургического отделения стационара № 1 Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.

Через час после успешно проведенной операции женщина пришла в себя, через шесть часов ей разрешили вставать, а на следующий день - принимать пищу. На пятые сутки будущая мама выписалась из больницы под наблюдение по месту жительства.

Лапароскопические стойки позволяют врачам в Люберецкой больнице выполнять операции женщинам на любых сроках беременности без разрезов. Это сводит к минимуму возможные осложнения и исключает угрозу для ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Люберцы Беременность Больницы Врачи
21 мая 2024, 13:50
«Мособлгаз» предоставил возможность оценить техобслуживание оборудования
Мособлгаз
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Регулярное техническое обслуживание газового оборудования проводится ежегодно по заранее утвержденному графику. Новая возможность оценить качество предоставляемых услуг сотрудниками «Мособлгаза» стала доступна на официальном сайте компании.

Путем указания собственного адреса на пятибалльной шкале можно выставить оценку таким аспектам качества обслуживания, как полнота выполненных работ, время оказания услуги, профессионализм, вежливость и доброжелательность персонала.

Этот шаг способствует улучшению взаимодействия жителей с «Мособлгазом». Обратная связь помогает выявить слабые места и повысить уровень предоставляемых услуг местным жителям.

На веб-ресурсе «Мособлгаза» также можно оценить работу газовых участковых и оставить свой отзыв. Пользователи могут найти ответы на часто задаваемые вопросы о техническом обслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ

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