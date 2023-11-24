Подмосковные боксеры выиграли пять медалей на международном турнире

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат показали Владимир Мнацаканян из Ногинска, Виталий Бойцов из Балашихи, а также Карина Бабаназарова из Дмитрова.

Серебряную медаль выиграл Кирилл Ерофеев из Ногинска, а бронзовую - Саидамир Салохидинов из Ивантеевки.

Международный турнир по боксу прошел в Минске с 18 по 23 ноября. В нем участвовали свыше 100 боксеров из восьми стран.

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