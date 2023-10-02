Подмосковные боксеры выиграли две медали на матчевой встрече со сборной Таджикистана
Подмосковные спортсмены выступили на матчевой встрече по боксу между Россией и Таджикистаном. По итогу встречи представители Московской области завоевали два золота.
В весовой категории до 54 килограммов досрочную победу техническим нокаутом одержал боксер из Балашихи Дмитрий Двали. В категории до 75 килограммов первое место досталось Алексею Семыкину из Электростали.
В министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что сборная России победила сборную Таджикистана со счетом 6:1.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».