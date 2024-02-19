19 февраля 2024, 23:49

Подмосковные боксеры выиграли четыре золотые медали на всероссийских соревнованиях в Люберцах

СШОР по боксу Московской области
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Боксеры из Подмосковья завоевали четыре золотые медали на XXXVI всероссийских соревнованиях памяти мастеров спорта РФ Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера РФ Александра Щедеркина. Состязания класса «А» проходили среди мужчин от 19 до 40 лет.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в течение пяти дней 127 спортсменов из 22 регионов страны определяли лучших на боксерском ринге в 12 весовых категориях.

«Золото» получили Леон Курчиев из Ивантеевки, Матвей Варакин из Королева, Михаил Усов из Подольска и Владислав Комаров из Люберец.

Напомним, что XXXVI всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин 19-40 лет проходили в Люберцах с 14 по 19 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Бокс
19 февраля 2024, 23:10
Выставка работ художника Германа Тростянко продлится в Лобне до 3 марта
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Ретроспективная выставка художника и артиста балета Германа Тростянко продлится до 3 марта в Лобне. В экспозиции представлено 27 работ живописца.

В художественной галерее имени В. И. Коробкова внучка художника Дарья Евцихевич вместе с пианистом Николаем Гангнусом исполнила «Славянские танцы» Дворжака в четыре руки.

«Именно эта его ипостась оказалась мне наиболее близка, потому что я музыкант, работала с артистами балета, и сама непрофессионально занимаюсь балетом уже не один десяток лет», - рассказала Евцихевич.

Организовали выставку внуки Тростянко Дарья и Денис Евцихевич, а название «Неоконченный портрет» навеяно автопортретом, который так и остался незаконченным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музыка
19 февраля 2024, 22:50
Ягоды, рыба и пчелы. Эксперт назвал прибыльные идеи для фермерства в Подмосковье
Телеканал «360»
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уделяет особое внимание развитию фермерских проектов, предоставляя гранты на поддержку агростартапов, субсидии на модернизацию производств и землю на льготных условиях. Своеобразным «мостиком» между фермерским сообществом и органами власти стала Ассоциация «Фермеры Московской области», ее исполнительный директор Александр Попов дал интервью «360», где рассказал о фермерском хозяйстве в регионе.

По его словам, Подмосковье является выгодной географической точкой для ведения сельского хозяйства. В столице зафиксировали большой спрос на фермерскую продукцию, поэтому регион считают привлекательным для реализации идей.

Попов отметил важность мониторинга актуальных направлений рынка. Рынок быстро меняется, появляются новые ниши, которые следует быстро занять.

«Бесспорно, остаются интересными рыбоводство и пчеловодство. У нас есть ряд классных проектов, которые были реализованы и реализуются до сих пор. В топе - ягоды косточковой культуры и производство баранины», - рассказал Попов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уделяет особое внимание развитию фермерских проектов, предоставляя гранты на поддержку агростартапов, субсидии на модернизацию производств и землю на льготных условиях. Своеобразным «мостиком» между фермерским сообществом и органами власти стала Ассоциация «Фермеры Московской области», ее исполнительный директор Александр Попов дал интервью «360» , где рассказал о фермерском хозяйстве в регионе.

Подробнее об идеях для открытия фермерского хозяйства - в видео «360» на Rutube.

При этом ягодное направление исполнительный директор организации назвал самым подходящим для стартаперов в 2024 году. В этой сфере зафиксировали небольшой срок окупаемости при минимальных вложениях. Можно заниматься как открытым, так и закрытым грунтом, на выбор также открывается широкий спектр ягод, растущих в Подмосковье.

Сельское хозяйство Фермеры
19 февраля 2024, 22:44
Ремонт фасада дома культуры в Солнечногорске завершили на 95%
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Ремонт фасада дома культуры «Поварово» в Солнечногорске близится к завершению. Работы уже выполнены на 95%.

По словам строительного подрядчика Ивана Кузнецова, перед тем, как переходить к капитальному ремонту помещений, необходимо завершить ремонт фасада.

«После замены окон нужно произвести выравнивание стен. Сейчас мы уже можем это делать. На втором этаже протекают потолки. На весну и лето у нас запланирован ремонт кровли. И только после этого перейдем на ремонт внутренних помещений», - рассказал Кузнецов.

На этой неделе рабочие приступят к покраске здания, а 12 старых деревянных окон уже заменили на пластиковые.

Полностью завершить капремонт здания, построенного в 1957 году, планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Солнечногорск Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:29
Более 200 человек поучаствовали в зимнем празднике на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске
Телеканал «360»
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В этом году традиционный зимний праздник «Волоколамская зима» собрал более 200 участников. Мероприятие прошло на стадионе «Текстильщик» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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В состязаниях приняли участие не только волоколамцы, но и спортсмены из соседних округов. В программу праздника вошли лыжные гонки, хоккейный матч, дартс, шуточный бокс, катание на ватрушках, соревнования по жиму гири и веселые старты.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул в национальном проекте „Демография“, что занимающихся спортом с каждым годом должно быть все больше и больше. И на сегодня мы здесь видим - и любителей и спортсменов настоящих, кто вкладывает все силы в занятия спортом», - сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Участники «Волоколамской зимы» также написали «Письма защитникам». Поздравления и пожелания с Днем защитника Отечества уже на следующей неделе будут отправлены нашим военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

Спортсмены Волоколамск

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