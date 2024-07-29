Подмосковные боксеры выиграли 4 медали на летней спартакиаде учащихся
Представители Московской области завоевали четыре медали на финале XII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Ксения Вишневская из Королева выиграла золото в весовой категории до 48 килограммов среди девушек 15-16 лет. Бронзу завоевали Анна Борисова из Подольска и Варвара Алексеева из Ногинска. Среди юношей 15-16 лет третье место занял Давид Мамин из Чехова.
В соревнованиях, проходивших в Ульяновске с 21 по 27 июля, участвовали 199 спортсменов из 54 регионов, включая ДНР и ЛНР. Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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