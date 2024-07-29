29 июля 2024, 11:54

Подмосковные боксеры выиграли 4 медали на летней спартакиаде учащихся

Федерация бокса России
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Представители Московской области завоевали четыре медали на финале XII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Ксения Вишневская из Королева выиграла золото в весовой категории до 48 килограммов среди девушек 15-16 лет. Бронзу завоевали Анна Борисова из Подольска и Варвара Алексеева из Ногинска. Среди юношей 15-16 лет третье место занял Давид Мамин из Чехова.

В соревнованиях, проходивших в Ульяновске с 21 по 27 июля, участвовали 199 спортсменов из 54 регионов, включая ДНР и ЛНР. Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
29 июля 2024, 12:11
За неделю в парках Подмосковья отдохнули более 1,6 млн человек
Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 1,6 миллиона человек посетили подмосковные парки с 22 по 28 июля. Это на 103 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в субботу. В этот день там побывали более 306 тысяч человек. За все выходные посещаемость составила свыше 395 тысяч гостей. В будни парки в среднем посещали более 253 тысяч отдыхающих.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области» , - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю «Пехорку» в Балашихе посетили 78 тысяч человек. Еще 46 тысяч отдохнули в парке Толстого в Химках, 36 человек - в Сестрорецком в Клину, 30,6 тысячи - в парке Мира в Мытищах и 30,1 тысячи - в «Елочках» в Домодедове.

За этот период более 20 тысяч человек прокатились на каруселях и 96 тысяч побывали на пляжах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 июля 2024, 11:54
Глава Подольска вместе с юнармейцами посетил погранично-патрульный корабль
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Командир погранично-патрульного корабля «Подольск» пригласил главу городского округа Григория Артамонова на экскурсию. Вместе с ним в поездку в Питер отправились лучшие юнармейцы, которые показали себя в учебе, на смотрах и соревнованиях.

Муниципалитет долгие годы связывают хорошие отношения с командиром и экипажем корабля «Подольск». Гостям показали, как устроено судно, в каких условиях несут службу военные.

«Пообщались с экипажем, вручил награды и комплекты тактической формы от городского округа. Договорились, что будем держать связь и оказывать все необходимую помощь», - сказал Григорий Артамонов.

Погранично-патрульный корабль «Подольск» - новое судно, оснащенное всем необходимым для несения службы. Через несколько недель экипаж отправится на границу для выполнения боевых задач.

После того как гости увидели оснащение корабля, глава города встретился с ребятами в неформальной обстановке. Юнармейцы рассказали, что сейчас они готовятся к новому учебному году. Многие уже решили служить на благо страны. Григорий Артамонов добавил, что самых инициативных власти будут поддерживать во всех начинаниях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Корабли
29 июля 2024, 11:47
Жители Рузы получат июльские квитанции за ЖКУ до 13 августа
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Рузы об изменении срока доставки июльских квитанций. Из-за смены управляющих компаний счета придут чуть позже, чем обычно.

Электронные счета сформируются в личном кабинете до 9 августа, а бумажные квитанции жители получат не позднее 13 августа. Начиная с сентября, платежные документы будут приходить по обычному графику - до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Руза
29 июля 2024, 11:31
Доцент МФТИ из Жуковского подготовил победителей олимпиады по физике в Иране
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Доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института, житель Жуковского Михаил Осин подготовил на учебно-тренировочных сборах в МФТИ команду. По итогам интеллектуальных соревнований пять уникумов завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на 54-й Международной олимпиаде по физике в Иране.

Золотые медали получили Егор Потапов, Даниил Гаврилов, Алексей Гашпар и Иван Лихоконь. Серебряную медаль завоевал Александр Анисимов. Все олимпиадники учатся в Москве в лицее имени Капицы и школе № 1589. Их поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Отечественное олимпиадное движение позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау. Кроме того, успехи наших ребят вдохновляют их сверстников заниматься наукой, стремиться к новым знаниям и достижениям», - сказал глава министерства просвещения.

Он также отметил, что важно развивать олимпиадное движение в России, а Дмитрий Чернышенко добавил: способности ребят будут способствовать технологическому лидерству страны. Это одна из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Жуковский Сергей Кравцов Наука

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