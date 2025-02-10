10 февраля 2025, 12:35

Подмосковные боксеры выиграли 22 медали на всероссийских соревнованиях

СШОР по боксу
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Спортсменки из Подмосковья выиграли 22 медали на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу среди девушек и юниорок. В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что команда получила по восемь золотых и серебряных наград, а также шесть бронзовых.

Победительницами турнира стали Елизавета Алейникова в соревнованиях среди девушек 13-14 лет, Виктория Багдасарян и Ирина Явнова среди девушек 15-16 лет, Арина Гридчина, Анна Меечко и Ксения Егоркина среди участниц 17-18 лет, а также Ульяна Шакалова и Ангелина Ротань среди юниорок 19-22 лет.

Серебряные медали завоевали Александра Зборовская и Ирина Левшина среди спортсменок 13-14 лет, Арина Лебедева и Ангелина Верченко среди девушек 15-16 лет, а также Алеся Патлай, Мария Орил, Кира Леонова и Варвара Алексеева среди юниорок 17-18 лет.

Бронзовые награды достались Алисе Кирьяковой и Виктория Ероховой среди девушек 13-14 лет, Анастасии Сосновой и Алине Бадаловой среди участниц 15-16 лет, а также Алене Артамоновой и Анфисе Арзамазовой среди юниорок 17-18 лет.

Путевки на первенства России после соревнований получили 16 спортсменок из Московской области.

В состязаниях, которые проходили с 3 по 9 февраля в Собинке, за медали сражались 163 участницы из 20 регионов России.

Спортсмены Бокс
10 февраля 2025, 13:17
Тхэквондисты из Люберец завоевали более 130 медалей на Первенстве Москвы
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Спортсмены из Люберец завоевали 135 медалей на Чемпионате и Первенстве Москвы по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие 106 воспитанников Ассоциации МФТ.

Соревнования прошли в Московском центре боевых искусств. В них приняли участие около тысячи спортсменов из столицы и области.

В состав сборной Люберец вошли 106 воспитанников Ассоциации тхэквондо МФТ, включая спортивные клубы «Дан-Гун», «Торнадо» и «Тхэквондо-центр».

«Всего сборная городского округа завоевала 135 медалей: 56 золотых, 36 серебряных и 43 бронзовых. Поздравляю победителей и призеров с отличными результатами, а также весь тренерский состав Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы», - отметил руководитель ЦСП «Торнадо», представитель Ассоциации тхэквондо МФТ Люберец Павел Ворсин.

Спортсмены Люберцы Москва
10 февраля 2025, 13:03
Семейный музыкальный фестиваль прошел в Лобне
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VII городской открытый фестиваль ансамблевой музыки «Музыкальная семья» прошел в концертном зале Лобненской детской школы искусств. Его посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В фестивале приняли участие 17 семейных ансамблей, которые исполнили композиции на рояле, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте, скрипке и виолончели.

«Теплота и сердечность этого вечера тронули всех его участников и зрителей. Этот наполняющий души праздник семейного творчества будет жить в наших сердцах до следующего фестиваля», - рассказали организаторы мероприятия.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники регулярно достигают высоких результатов на смотрах и конкурсах различного уровня.

Лобня Фестивали
10 февраля 2025, 13:03
Танцоры из Лобни победили на многожанровом фестивале «Хочу на сцену»
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Солисты лобненского ансамбля «Каблучок» приняли участие в первом многожанровом фестиваль-конкурсе «Хочу на сцену». Они завоевали четыре звания лауреатов I степени.

Победителями стали Павел Петухов и Ульяна Старшинова с номером «А я по лугу», Яромир Яромир Дробышев и Мария Смирнова с номером «Назойливый ухажер», Дмитрий Илюхин и Анна Милюкова с номером «На деревне», Роман Рабышков и Василиса Евстегнеева с номером «Косил ясь конюшину».

Ансамбль «Каблучок» занимается в Доме культуры «Луговая» в Лобне на протяжении восьми лет. Коллектив не раз побеждал и занимал призовые места на конкурсах различного уровня.

Дом культуры «Луговая» работает по адресу: улица Научный городок, дом № 1б. В кружках развиваются более 400 человек. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах и завоевывают награды.

Лобня Фестивали
10 февраля 2025, 13:02
Успешную пересадку кожи на руке выполнили пациенту больницы в Черноголовке
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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В Черноголовке врачи провели успешную операцию пенсионеру с новообразованием на правой руке. Хирурги пересадили 89-летнему пациенту кожу с передней стенки живота.

Медики провели гистологическое исследование участка кожи мужчины, которое не вывило раковых клеток.

«Мы выполнили широкое иссечение опухоли правой кисти в пределах здоровых тканей. Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки», - уточнил заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин.

Рука пациента в течение трех месяцев была подшита к животу, чтобы не произошло отторжение. После этого хирурги отделили ладонь от кожи на торсе. Пожилой мужчина прошел курс реабилитации и вернулся к привычной жизни.

Здравоохранение Врачи

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