Подмосковные боксеры выиграли 22 медали на всероссийских соревнованиях

Победительницами турнира стали Елизавета Алейникова в соревнованиях среди девушек 13-14 лет, Виктория Багдасарян и Ирина Явнова среди девушек 15-16 лет, Арина Гридчина, Анна Меечко и Ксения Егоркина среди участниц 17-18 лет, а также Ульяна Шакалова и Ангелина Ротань среди юниорок 19-22 лет.

Серебряные медали завоевали Александра Зборовская и Ирина Левшина среди спортсменок 13-14 лет, Арина Лебедева и Ангелина Верченко среди девушек 15-16 лет, а также Алеся Патлай, Мария Орил, Кира Леонова и Варвара Алексеева среди юниорок 17-18 лет.

Бронзовые награды достались Алисе Кирьяковой и Виктория Ероховой среди девушек 13-14 лет, Анастасии Сосновой и Алине Бадаловой среди участниц 15-16 лет, а также Алене Артамоновой и Анфисе Арзамазовой среди юниорок 17-18 лет.

Путевки на первенства России после соревнований получили 16 спортсменок из Московской области.

В состязаниях, которые проходили с 3 по 9 февраля в Собинке, за медали сражались 163 участницы из 20 регионов России.