Подмосковные боксеры выиграли 15 медалей на первенстве ЦФО

Работу наблюдателей на выборах президента обсудили на пленарном заседании Общественной палаты Московской области. Следить за ходом голосования в регионе будут около 12 тысяч общественников, в том числе 150 иностранных наблюдателей из 15 стран мира.

Особое внимание на выборах уделят семейным ценностям.

«Сохранение духовно-нравственных ценностей, сохранение семьи - это и есть основа жизни нашего общества и человека в целом, и человечества. В этом случае будет и благословение Божие, будет единство нашего народа», - обратился к участникам заседания митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

На заседании подписали соглашение с епархиями Московской митрополии о совместной работе по обеспечению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

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Более 780,6 тысячи подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

«Общественная палата активно работает над тем, чтобы голосование, во-первых, привлекло максимальное количество наших сограждан. Во-вторых, чтобы выборы были прозрачными и абсолютно доступными для всех», - отметил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Всеми здесь присутствующими проведена большая работа по подготовке общественного наблюдения. Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественное наблюдение за выборами», - отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

По данным социологических опросов, явка на выборах президента будет высокой. Центр общественного наблюдения будет круглосуточно работать в Одинцове, а на большинстве избирательных участков в Подмосковье установили камеры «Ростелекома».

Ранее Мособлдума подписала соглашение о взаимодействии с фракциями и руководителями областных партийных организаций. Договорились вместе обеспечивать законность выборов президента.

«Я думаю, что совместная работа будет такой же эффективной, как на выборах губернатора в прошлом году, когда мы вместе прошли эту кампанию. Надеюсь, что в этот раз все пройдет также организованно», - сказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.