Подмосковные бобслеисты выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бобслею. Турнир прошел 28 сентября в деревне Парамоново под Москвой.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева завоевал первое место в категории «бобстарт-2». На втором месте - пара Павла Травкина и Александра Ефимова, а на третьем - дуэт представителей Подмосковья и Москвы.
Анастасия Курышева завоевала золото в дисциплине «монобоб». На втором и третьем местах оказались спортсменки из Красноярского и Краснодарского краев соответственно.
Среди квартетов лучшими также стали спортсмены из Подмосковья. На втором месте - спортсмены из Москвы и Краснодарского края, а бронзу выиграла четверка из Московской области.
Турнир «Бобсстарты. Звезды бобслея России» прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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