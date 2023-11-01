Подмосковные библиотеки проведут свыше 200 программ в «Ночь искусств»

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в библиотеках Домодедова пройдет познавательная программе «От воинской славы к единству народа» и квест для молодежи «Единая моя Россия». В Воскресенске проведут интерактивную игру «О той земле, где ты родился» и выставку об истории Донбасса.

Виктория по истории и культуре страны, а также театрализованное представление пройдут в Дубне, в Красногорске проведут мастер-класс по русским народным промыслам и марафон «Россия вчера, сегодня, завтра», а в Ступине, Химках и Луховицах пройдут концерты.

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайтах библиотеку и портале «Культура.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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