15 сентября 2024, 17:25

Подмосковные биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате России

ЦСП ОВС Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные спортсменки выиграли эстафету четыре по шесть километров на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования прошли в Красноярске с 12 по 15 сентября.

«Выиграли эстафету в летнем биатлоне. Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили - молодцы!» - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

На втором месте - сборная Свердловской области, а третье место досталось биатлонисткам из Ханты-Мансийского автономного округа.

​Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Биатлон
15 сентября 2024, 17:20
Более 2 тысяч гостей побывали на фестивале молодежных брендов в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В парке имени Виктора Талалихина Подольского городского округа фестиваль молодежных брендов на маркете «Бочка» посетили более двух тысяч гостей. На площадке представили 45 товарных знаков из Московской области и других регионов России.

На фестивале молодежных брендов в Подольске собравшиеся участвовали в розыгрышах и получали призы. Все желающие могли посетить мастер-классы по росписи пряников, созданию украшений из бисера и других изделий. Гостей мероприятия весь день развлекали диджеи.

Свои работы на маркете представили мастера молодежных направлений. Это свечи, сумки, украшения ручной работы и многое другое. Аутентичные флейты, варганы, окарины и калимбы представил бренд «Чемодан Варганов». Мастерская North Garden продемонстрировала украшения в нежных пастельных тонах из белоснежного английского фарфора и камней. Ароматное мыло на маслах и натуральную косметику для ванны презентовала семейная мыловарня Bubble Beauty. Мастерская «Тигги-дизайн» уже 12 лет шьет аксессуары ручной работы из натуральной кожи с принтами.

«Маркет „Бочка“ - пространство, вдохновенное любовью к творчеству, ностальгией по детству. Место, где каждый найдет то, что ему нужно», - прокомментировал организатор маркета Михаил Баженов.

Посетители фестивал приобрели понравившиеся работы и познакомились с их авторами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Фестивали
15 сентября 2024, 16:32
Предприниматели из ТПП посетили Дмитровский рыбохозяйственный институт
Читайте нас в: Google Новости
Президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александр Терентьев и члены рабочей группы Совета по поддержке и развитию предпринимательства встретились со студентами и преподавателями Дмитровского рыбохозяйственного технологического института. Учебное заведение готово заключать с предпринимателями целевые договора по трудоустройству своих выпускников.

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, расположенный в поселке Рыбное, готовит специалистов по обслуживанию холодильно-компрессорных и теплонасосных установок, технологов пищевых продуктов, экономистов, бухгалтеров, рыбоводов, экологов. Члены торгово-промышленной палаты осмотрели кабинеты и лаборатории института, посетили занятия. Они побеседовали со студентами и преподавателями, а также обменялись контактами.

По словам директора института Анны Солоненко, учебное заведение заинтересовано в том, чтобы заключать целевые договоры с предприятиями по трудоустройству выпускников и договоры на проведение практики.

«Встреча стала очень познавательной и информативной, в институте отличная подготовительная база. Его выпускники становятся высококлассными специалистами. Это как раз то, что сейчас так необходимо для успешного развития экономики Дмитровского округа», - сказал Александр Терентьев.

Предприниматели посетили и научный центр по генетике и селекции рыб «Селекцентр». Им показали, как разводят осетров и карпов, как устроен и работает инкубатор. Директор Александр Кочетов рассказал гостям о нюансах рыбного бизнеса, сотрудничестве с другими регионами, а также о своем опыте получения государственной поддержки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Студенты Дмитров
15 сентября 2024, 15:42
Дети полицейских из Дмитрова приняли участие в конкурсе рисунков
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» провели для детей сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Дмитровскому городскому округу. В нем приняли участие ребята от шести до 14 лет.

Участники конкурса рисунков посвятили творения своим родителям - сотрудникам полиции. Они изобразили их такими, какими представляют в рабочие будни.

Полицейские вместе с председателем Общественного совета Виктором Колосовым и членами совета оценили детские рисунки. В своих работах ребята использовали разные художественные материалы: карандаши, фломастеры и гуашь.

«Конкурсная комиссия отобрала по одной лучшей работе в каждой из трех возрастных категорий: первая возрастная категория ‘- от шести до восьми, вторая - от девяти до 11 и третья - от 12 до 14. В дальнейшем работы победителей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в областном этапе конкурса», - прокомментировал один из членов жюри.

Победителями конкурса признали троих участников: восьмилетнюю Варвару Белоусову, девятилетнего Евгения Филиппова и тринадцатилетнего Ивана Колосова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Полиция Дмитров конкурсы
15 сентября 2024, 15:26
День благоустройства Подмосковья будут отмечать каждое третье воскресенье сентября
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником. Сегодня его отметили впервые.

«Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья - будем праздновать его каждое третье воскресенье сентября», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Подмосковье после благоустройства открыли сквер «Семьи, любви и верности» в Балашихе; парк «Гучково» в Дедовске; парк Мира в Коломне; сквер имени Рубцовой в Химках; зоны отдыха «Зеленый узел» в Павловском Посаде и рядом с плотиной на Пугачевской улице в Шаховской.

В этом году планируется благоустроить 94 территории, а 42 из них уже готовятся к открытию.

«С 2018 года мы привели в порядок более 300 общественных пространств, которые стали любимыми местами для отдыха наших жителей. Одни из самых популярных - лесопарк „Шишкин лес“ в Истре, парк Малевича в Одинцовском, набережная в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске, парк „Киово“ в Лобне, парк культуры и отдыха в Жуковском и парк Ветеранов в Мытищах», - добавил Воробьев.

Глава региона отметил, что в этом году Подмосковье получило Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и выиграло в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“.

«Мы также шестой год подряд занимаем третье место среди субъектов по индексу качества городской среды. Все это - результат нашей совместной работы с жителями. Мы продолжим делать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее с каждым годом», - заключил губернатор.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Благоустройство Андрей Воробьев

Новости по теме