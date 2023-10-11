Подмосковные баскетболисты стали вице-чемпионами международного турнира
Представители Московской области стали серебряными призерами международных соревнований по баскетболу 3×3 Mileva Maric Ajnstajn. Спортсмены Евгений Дубровин и Александр Черевко сыграли в составе команды Russia East.
В одной команде с подмосковными баскетболистами играли Глеб Кокорин и Азаматгери Хакунов. В четвертьфинале турнира команда Russia East обыграла «Ханчжоу» со счетом 19:17. На стадии полуфинала россияне одолели «Ак Секулич» с результатом 22:14.
В финале представители России сыграли против сербской команды Uzice, которая победила со счетом 21:15.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.
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