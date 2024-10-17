Подмосковные баскетболисты обыграли спортсменов из Уфы на международных соревнованиях

«Игра была тяжелая. Команда соперников - опытные игроки, более возрастные, чем у нас. Играть против них было сложно. У нас все-таки средний возраст команды всего 20 лет. Игра шла с переменным успехом - были и потери концентрации, и ошибки, которые просто нельзя было допускать», - прокомментировал итоги матча главный тренер команды «ЦСП-Химки» Роман Двинянинов.

Химчане первыми открыли счет, но затем представители Уфы сравняли счет и вышли вперед. К концу третьей четверти «ЦСП-Химки» вели 61:56. В финальной четверти за две секунды до конца «Динамо» вели, но капитан Арсений Семенов точным броском принес победу подмосковной команде.

Отмечается, что 18 октября состоится вторая встреча с «Динамо» в рамках чемпионата России, в котором участвуют десять команд.

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