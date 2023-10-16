Подмосковные баскетболистки стали победителями первенства ЦФО

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«Спортсменки из Видного на турнире показали 100% результат, одержав победы во всех матчах. На групповом этапе были обыграны команды из Иванова со счетом 129:39, из Белгорода со счетом 139:31 и Курска со счетом 88:62», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в группе «А» выступили баскетболистки из Электростали. В финале воспитанницы Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой победили со счетом 86:63.

Меланию Матвиенко признали лучшей разыгрывающей турнира. В соревнованиях приняли участие баскетболистки из Видного, Мытищ, Ногинска и Люберец и Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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