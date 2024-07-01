Подмосковные автомобили с видеокамерами выявили 7 тысяч дефектов уборки за неделю

Алгоритмы и технологии, интегрированные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, способствуют оперативному выявлению различных нарушений, таких как наличие мусора на территории, вандализм, проблемы с уличным освещением и недостатки при обслуживании контейнерных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что не все выявленные проблемы в работе коммунальных служб автоматически приводят к наложению штрафных санкций.

«В первую очередь специализированным службам предоставляется время на устранение недостатков, после чего проводится повторная проверка их работы», - указал Мурашов.

При этом с начала 2024 года специалисты выписали 45 административных протоколов по упрощенной системе на общую сумму более одного миллиона рублей.

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