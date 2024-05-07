Подмосковные авиаторы посвятили новый рекорд «Ночным ведьмам»

Рекорд он решил посвятить самым сильным и красивым женщинам Великой Отечественной войны. И, по его мнению, несправедливо забытым.

«Идея родилась, когда я узнал, что у великой летчицы Надежды Поповой на похоронах было 12 человек. Я сказал, что так не бывает. 854 боевых вылета. Личный враг Гитлера. Статус - личный враг. Ее забыли. Мы хотим возродить историю, напомнить какие у нас великие девчонки воевали за нас, какие девчонки делают подвиг во имя их», - поделился воздухоплаватель Вячеслав Новоселов.

В ходе полета 7-ми кратная чемпионка мира по воздушной гимнастике, обладатель трех мировых рекордов Анжела Кулагина выступила на куполе воздушного шара на высоте в километр без страховки. При этом рядом находилась художница, которая писала картину.

«Я очень рада это сделать. Такого опыта в мире не было, поскольку я стараюсь ориентироваться в данной сфере, кто, что делает, чтобы на крыше шара кто-то делал гимнастику. Никогда такое не видела и вообще конструкция уникальная. Слава придумал фиксацию, лестница моя идея. Мне кажется символично», - рассказала Анжела Кулагина.

И если авторы рекорда уже не в первый раз создают подобное, то художница Линда Гросс, которая находилась в кресле без страховки подписалась на такое впервые «Мне сперва рассказали, как это все будет, а потом показали эту платформу. Посадили, когда мы репетировали и для меня это было будто я туту уже была, уже сидела, уже видела. Плюс я краски не взяла, потому что на платформе важен любой килограмм, а краски очень тяжелые. Я взяла уголь и ластик», - поделилась Линда Гросс.

На подготовку шара и закрепление всех элементов ушло три часа, частью которых стал баннер с фотографией эскадрильи ночных ведьм и георгиевская лента длинной 79 метров, поднятая в воздух в честь 79 годовщины победы в войне.

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