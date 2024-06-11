Подмосковные атлеты выиграли 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Дмитрий Разумов победил на дистанции 400 метров с результатом 46,23 секунды, а среди женщин в беге на той же дистанции Вероника Архипова финишировала второй. Ее результат - 52,63 секунды.

Андрей Лукин выиграл золото на дистанции четыре по 100, а стометровку пробежал третьим - у него бронза.

В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко, а среди женщин третье место заняла Мария Тарабанская.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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