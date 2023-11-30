Подмосковные архитекторы стали победителем конкурса на разработку курорта «Новая Анапа»

Читайте нас в:

Представители Подмосковья приняли участие в разработке генплана территории в более чем 930 гектаров.

«Поздравляю команду Института градостроительства Московской области и его директора - Дмитрия Климова с победой. Конкурсный проект очень масштабный и требовал большой и тщательной проработки», - поздравил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На курорте запланировали гостиницу семейного типа на морском побережье, санатории на берегу Лимана, центр ветровых видов спорта, музеи, современный «Визит-центр» и конференц-центр с оранжереей, аквапарки и другие объекты. Главной локацией территории станет парк «Инновационная Россия» площадью 181 гектар.

Конкурс объявила «Корпорация Туризм. РФ». Туристический кластер разместят в станице Благовещенской. Его общая площадь составляет 1806 гектаров. Там построят гостиницы и санатории - всего 25 тысяч номеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».