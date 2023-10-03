Подмосковные аграрии стали участниками фермерской ярмарки в Москве

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«Это хорошая возможность для предпринимателей из Московской области познакомить жителей и гостей Москвы с натуральной фермерской продукцией, которую посетители смогут продегустировать перед покупкой. Помимо этого, в рамках торгово-закупочных сессий, у фермеров есть возможность рассказать о своем продукте представителям торговых сетей», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Аграрии региона привезли на ярмарку соленые, маринованные, сушеные грибы, грибную икру, ягодные соусы собственного производства, ремесленные деликатесы, такие как паштеты, рийеты, рулеты, равиоли ручной лепки. Гости могут купить подмосковные свежие ягоды, овощи, яблоки и натуральные консервы.

Также пчеловодческие хозяйства презентовали широкий ассортимент продуктов, а местные фермеры - натуральные сыры и мясные деликатесы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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