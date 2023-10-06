Подмосковную систему «Безопасный регион» порекомендовали к внедрению в стране
Системы «Безопасный регион», которая подсчитывает посетителей парков и лесопарков по силуэтам в Московской области, рекомендовали для внедрения в других регионах России. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья.
«Эта система является составной частью региональной системы видеонаблюдения Московской области „Безопасный регион“, а также одним из компонентов создаваемого АПК „Безопасный город“. Она включает в себя более 600 видеокамер, которые установлены на входных группах парков культуры и отдыха, а также лесопарков и служит для обеспечения общественной безопасности и правопорядка», - уточнили в ведомстве.
Камеры фиксируют не только количество посетителей общественных зон, но и оперативно ищет человека.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. По его словам, жители высоко оценивают проведенные работы по благоустройству.
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